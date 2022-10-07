В Снежинске на озере Синара сотрудники Росрыболовства задержали ночных браконьеров

Двое мужчин ловили рыбу сетями, ущерб составил более 160 тысяч рублей.

В Снежинске сотрудники рыбоохраны застали врасплох ночных браконьеров. Теперь нарушителям грозит уголовная ответственность за незаконную добычу биоресурсов. Об этом сообщили в региональном отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. После сигнала представителей общественности госинспектор кыштымского подразделения Росрыболовства прибыл на место и организовал наблюдение за браконьерами с помощью тепловизоров и приборов ночного видения. Преступники загрузили уловом машину и попытались скрыться. Но их задержали.



У браконьеров изъяли 95 кг рыбы и четыре сети. Ущерб, нанесенный ресурсам Российской Федерации, составил 166040 рублей.

В связи с тем, что ущерб более 100 тысяч рублей признается крупным, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала следы преступления.

По окончании дознания браконьеры будут привлечены к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ за незаконную добычу биоресурсов.

Озеро Синара — крупное пресноводное озеро Каслинского района Челябинской области. С прошлого года на озере запрещено промышленное рыболовство. Подросшая без антропогенного вмешательства рыба часто становится вожделенной добычей рыбаков-любителей, в том числе, браконьеров.