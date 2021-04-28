В Магнитогорске в пасхальную ночь будут курсировать трамваи

Участники праздничного богослужения воспользуются электротранспортом с 2 часов ночи 2 мая

Для жителей Магнитогорска, которые примут участие в церковной службе, в ночь с 1 на 2 мая организуют движение трамваев. Муниципальное предприятие «Маггортранс» выведет в город дополнительные трамвайные маршруты.

У православных горожан, участвовавших в праздничном богослужении, будет возможность доехать от магнитогорских соборов до места жительства на общественном транспорте. Движение трамваи начнут с 2:30 часов ночи.

От кафедрального собора Вознесения Христова с остановки «Старая Магнитка» трамваи будут курсировать до 3:30 по направлениям через центр города к вокзалу и к новостройкам. Также трамваи будут ездить от храма святителя Николая Чудотворца до 3 часов ночи и от храма «Покрова Пресвятой Богородицы» до 3:15.

А в Челябинске 1 и 2 мая будет ограничено движение транспорта из-за первомайского фейерверка и легкоатлетической эстафеты. А с 3 мая челябинцы смогут прокатиться на трамвае Победы.