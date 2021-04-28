В Челябинске ограничат движение транспорта 1 и 2 мая

Праздничный салют и эстафета станут причиной изменения привычных маршрутов

В Челябинске 1 и 2 мая общественный транспорт будет работать в особом режиме, а на центральных улицах города будет введено ограничение движения. Изменения связаны с проведением первомайского праздничного салюта, а 2 мая состоятся соревнования.

«Праздничный фейерверк 1 мая, посвященный присвоению Челябинску звания „Город трудовой доблести“ состоится на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра, начало мероприятия в 21 час», — сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.

Движение автомобилей будет ограничено с 20 до 22 часов на участках: по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса. Также на участках по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной и по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда проезд будет ограничен.

«Движение городских маршрутов будет приостановлено с 20.00 часов. Пассажирский транспорт будет сосредоточен на конечных пунктах в центральной части города для возможности оперативного обслуживания после открытия движения»,— поясняет администрация города.

Для горожан после половины десятого вечера и до двенадцати ночи будут работать несколько автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Некоторые маршрутки частных перевозчиков продлят работу после полуночи.

2 мая в Челябинске пройдут соревнования: 88-я легкоатлетическая эстафета, 67-й кольцевая гонка и 9-е гонки на лыжероллерах. Из-за мероприятий будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10 утра и до 3 часов дня. Общественный транспорт изменит движение с 11 часов до 13.45.

Измененную схему движения маршрутов общественного транспорта 1 и 2 мая можно посмотреть на сайте администрации города. Кроме того уже с 3 мая по Челябинску начнет курсировать трамвай Победы.

Напомним, трансляция первомайского салюта будет идти в прямом эфире на нашем сайте 1obl.ru