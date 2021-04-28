Челябинцы смогут прокатиться на трамвае Победы

Маршруты следования — № 3 и № 22 будут работать с 6 утра и до полуночи

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне для жителей и гостей Челябинска подготовили подарок, ставший уже традиционным, — трамвай Победы с праздничной символикой. Он начнет курсировать уже с 3 мая.

«Вагон будет украшен как снаружи, так и внутри, поэтому всех желающих окунуться в праздничную атмосферу приглашаем прокатиться в трамвае Победы с третьего мая. Маршруты следования — № 3 и № 22, вагон будет находиться на линии с шести утра до полуночи», — сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Подробную информацию о графике движения и фотосессии с пассажирами в организации пообещали уточнить позже.

В период майских праздников во время мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, готовность всех ответственных служб должна быть максимальной. Алексей Текслер поручил главам и мэрам обеспечить безопасность и спокойную обстановку в период праздников и выходных по всему региону.

В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 года в Челябинске состоятся праздничные мероприятия. Из-за этого по нескольким улицам в центре города движение транспорта ограничат.

Торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции запланировано с 10 до 13 часов. Завершится праздничный вечер фейерверком на набережной реки Миасс (возле памятника Столыпину) — в 22 часа. Посмотреть часть мероприятий — Парад Победы, концерт и фейерверк — можно будет не выходя из дома — в прямой трансляции на канале ОТВ и сайте ИА «Первое областное».