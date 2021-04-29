В Челябинской области обнулили налоги для инновационных предприятий

Депутаты одобрили предложение регионального Минпрома

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли законы о поддержке инновационных предприятий, которые заключают с регионом специальные инвестиционные контракты (СПИК). Согласно новым правилам, организации, разрабатывающие и внедряющие новые технологии, могут рассчитывать на ставку 0% годовых по налогам на прибыль и имущество. Меры будут действовать в течение пяти налоговых периодов.

Специальный инвестконтракт — четырехстороннее соглашение между инвестором, Российской Федерацией, регионом и муниципалитетом. В нем фиксируются обязательства властей по налоговым льготам. Компания должна создать или модернизировать производство промышленной продукции. При предусмотренных инвестициях до 50 млрд рублей СПИК заключается на срок до 15 лет. Если инвестор готов вложить более 50 млрд рублей, контракт действует в течение 20 лет.

В список технологий, которые попадают под закон о СПИК, попали более 600 перспективных направлений из различных отраслей. В их числе — машиностроение, энергетика, химическая и фармацевтическая промышленность, телекоммуникации.

Согласно поправкам в законы, инновационные компании, которые разрабатывают и внедряют на производстве новые технологии, смогут не платить налоги на прибыль в течение пяти налоговых периодов. В последующие годы для этих организаций будет установлена ставка в 13,5%. Компании, которые сами не создают инноваций, но внедряют их или адаптируют для своей работы, будут платить 13,5% по налогу на прибыль.

«В случае заключения новых специнвестконтрактов с промышленными предприятиями, которые уже внесены в перечень технологий, общий объем доходов всех уровней превысит 93 млрд рублей. Возможные поступления в региональный бюджет мы оцениваем в объеме порядка 20 млрд рублей за весь период реализации. Общий объем инвестиций, заявленных в рамках СПИК, составляет порядка 85 млрд рублей и предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест», — заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий.

Также для новаторов-разработчиков в течение пяти налоговых периодов будет действовать нулевая ставка по налогу на имущество. Далее они будут делать отчисления по ставке 1,1% годовых.

Инвесторы также могут воспользоваться и такими федеральными и региональными мерами поддержки, как особые условия доступа к субсидиарным программам, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса «Сделано в России» и возможность получения статуса единственного поставщика по госзакупкам.