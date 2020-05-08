В Магнитогорске уже 198 человек оказались заражены коронавирусом

Всего в больнице находится 114 пациентов с COVID-19.

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Оперативный штаб Челябинской области сообщает, что в Магнитогорске на сегодня, 8 мая, зафиксировано 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них только 36 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждения, трое — погибли.

«Продолжают лечение 127 человек: из них госпитализированы в стационары — 114, лечатся амбулаторно (дома) — 13 человек. Легкая степень — у 63 пациентов, средняя степень — у 60 жителей, в тяжелом состоянии — четыре человека, два из них — на аппаратах ИВЛ», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Место лечения у еще 31 пациента пока определяется.