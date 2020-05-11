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По количеству заражённых коронавирусом Россия вышла на третье место в мире, обогнав Великобританию и Италию. Об этом сообщает издание ТАСС.
Так, на сегодняшний день в России зафиксировано 221 344 официальных случаев заболевания коронавирусом, тогда как в Великобритании их 219 183, а в Италии — 219 070 по данным на 10 мая 2020 год.
На втором месте на сегодняшний день находится Испания — там зафиксировано 224 390 случаев заражения коронавирусом, а на певром — Соединённые Штаты Америки, где около 1,4 миллиона инфицированных COVID-19. Кроме того, США лидируют по количеству смертей от коронавируса.