Два первых случая заболевания коронавирусом выявили в Кыштыме

Оба инфицированных являются местными жителями.

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В Кыштыме Челябинской области подтвердилось два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Информация о госпитализации инфицированных появилась вечером 8 мая, сообщают в местной администрации.

«34-летняя жительница Кыштыма вернулась из Москвы. В аэропорту Челябинска был взят тест, который показал отрицательный результат. Женщина находилась на самоизоляции. Повторный тест оказался положительным»,— уточнили в мэрии.

Вторым больным оказался 48-летний мужчина. После того, как его выписали из миасской больницы, его состояние ухудшилось, и он обратился в городскую больницу, где ему оказали экстренную помощь и взяли тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Госпитализированные получают все необходимое лечение. Для подтверждения диагноза взяты дополнительные тесты. Отрабатываются все возможные контакты. Проводится полный комплекс необходимых мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям»,— добавили в администрации Кыштыма.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 1058 случаев заболевания коронавирусом. 11 человек умерли, 249 выздоровели.