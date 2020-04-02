Послушать
00:00
Теперь и в Магнитогорске расположена маленькая копия самой главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни.
«В каждом городе должен быть кусочек Парижа, теперь он имеется и в Магнитогорске», — заявили в местной администрации.
Раньше самая ближайшая копия Эйфелевой башни находилась в ста километрах от Магнитогорска — в Нагайбакском районе в селе Париж. Но высота главной достопримечательности этого поселения — 50 метров. А в городе металлургов ограничились лишь двумя с небольшим метрами.
Но оценит Эйфелеву башню магнитогорцы пока не смогут. В городе, как и по всей области, действует режим обязательной самоизоляции. В это время выходить из дома следует лишь в экстренных ситуациях.