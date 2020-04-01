Проверочные рейды по магазинам Магнитогорска проходят ежедневно

На сегодняшний день составлено 4 протокола о нарушениях.

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Полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам городов Челябинской области. Например, в Магнитогорске недавно проверили работу торговых точек на проспекте Ленина. Большинство оказались закрыты, однако некоторые всё же продолжали работать.

Так, среди закрытых магазинов тканей и прочих изделий, делегация обнаружила открытый пункт выдачи заказов через Интернет. Нарушений выявлено не было, однако эксперты поинтересовались, какие меры профилактики соблюдаются в заведении. Сидящая за кассой женщина объяснила, что проводится вся необходимая обработка, а также в офис может заходить только один человек.

Проверила делегация и рынки. Например, у «Центрального» на входе есть одноразовые перчатки и антисептик. Некоторые павильоны временно закрыты, как и кафе. В обычном режиме работают торговые точки с фруктами, овощами и мясом.

«На сегодняшний день проверено уже более 200 объектов, выявлено 4 административных правонарушения. На всех нарушителей составлены административные протоколы»,— сообщили в пресс-службе Управления МВД по Магнитогорску.

Как рассказали полицейские, за нарушение санитарно-эпидемиологического режима должностному лицу грозит штраф до 1 тысячи рублей, а юридическому — до 20 тысяч рублей.

Подобные рейды совершаются ежедневно, и правоохранители пристально следят за тем, как предприниматели соблюдают режим. Всего в Магнитогорске должно закрыться около 2000 магазинов.