У погибшего от пневмонии помощника судьи коронавирус не подтвердился

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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В больнице Челябинска от пневмонии скончался сотрудник Советского районного суда. Информацию о смерти подтвердила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она подчеркнула, что случившееся не связано с коронавирусной инфекцией. Анализ на нее оказался отрицательным.

«У него была диагностирована внебольничная пневмония, дважды был сделан анализ на коронавирусную инфекцию, он не подтвердился. 2 апреля мужчина отказался от приема препаратов, 5 поступил в клинику в тяжелом состоянии», — рассказала Ирина Гехт.

Отметим, что в Челябинской области отслеживаются все случаи пневмонии, у заболевших в обязательном порядке берут анализы на коронавирусную инфекцию.