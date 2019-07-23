В Магнитогорске строят школу на тысячу учеников

В учебном заведении будут предусмотрены спальня, игровая комната, зал медиатеки.

В Магнитогорске Челябинской области продолжается строительство самой большой школы города, которая сможет вместить до тысячи учеников. Строительство планируют закончить в 2020 году.

В магнитогорском микрорайоне № 145 ещё в сентябре прошлого года заложили бетон новой школы города, которая сможет похвастаться не только своими внушительными размерами, но и универсальной многофункциональностью. Помимо учебных помещений для школьников будут предусмотрены зал медиатеки, комната отдыха, а также арт-модуль.

На участке в 9 тысяч квадратных метров возведут трёхэтажное здание, в котором с 2020 года начнут своё обучение ученики начальных классов, средних и старших.

«Помещения начальной школы выделены в отдельный блок и имеют собственный выход. Всего в этом блоке 16 кабинетов, каждый из которых закреплен за определённым классом. Для группы продлённого дня организуются спальные и игровые комнаты. Внутреннее пространство школы функционально разделено на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы (для старшей и младшей школы), арт-модуль, библиотека-медиатека, рекреационный центр для отдыха школьников», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В Магнитогорске такая школа станет единственной в своём роде. Проект разработан по программе «Капитальное строительство», стройка пройдёт под руководством подрядчика «Трест Магнитострой».