В Челябинске появится 66 новых автобусов

Городская мэрия объявила аукционы для обновления автопарка.

Администрация Челябинска открыла несколько тендеров на закупку новых экологичных низкопольных автобусов.

Согласно информации на сайте госзакупок, всего запланировано проведение четырех аукционов и закупка 66 машин. Прием заявок на участие продлится до 29 июля, а сами конкурсы пройдут 30 июля. На двух аукционах будет закуплено по 16 автобусов, на других двух по 17. Всего на обновление общественного транспорта будет выделено 761 миллионов рублей.

В приложении к технической документации указано, что в каждом автобусе должны быть камеры видеонаблюдения, кондиционер, Wi-Fi, светодиодные указатели маршрутов, аудиосистема для оповещения, зарядные USB-устройства на поручнях, а также выдвижные рампы для пассажиров с колясками и инвалидов. Все эти нововведения уже в скором времени смогут оценить жители города.