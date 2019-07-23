Администрация Челябинска открыла несколько тендеров на закупку новых экологичных низкопольных автобусов.
Согласно информации на сайте госзакупок, всего запланировано проведение четырех аукционов и закупка 66 машин. Прием заявок на участие продлится до 29 июля, а сами конкурсы пройдут 30 июля. На двух аукционах будет закуплено по 16 автобусов, на других двух по 17. Всего на обновление общественного транспорта будет выделено 761 миллионов рублей.
В приложении к технической документации указано, что в каждом автобусе должны быть камеры видеонаблюдения, кондиционер, Wi-Fi, светодиодные указатели маршрутов, аудиосистема для оповещения, зарядные USB-устройства на поручнях, а также выдвижные рампы для пассажиров с колясками и инвалидов. Все эти нововведения уже в скором времени смогут оценить жители города.