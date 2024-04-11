В Челябинской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

Их число увеличилось до 54 человек

В Челябинской области с приходом теплой погоды в разы увеличилось число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В медучреждения обратились жители Златоуста, Кыштыма, Коркино, Копейска, Челябинска и Сосновского района.



Если на 29 марта количество пострадавших от укусов членистоногих составляло два человека, то 8 апреля их число выросло до 54.

«Ежегодно в Челябинской области регистрируется более 15—20 тысяч пострадавших от присасывания клеща», — напомнили в ведомстве.

Клещи переносят следующие инфекционные заболевания: энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, риккетсиоз.

В Челябинской области продолжается иммунизация населения. На 8 апреля прививки от клещевого энцефалита сделали более 22 тысяч человек, в числе которых более 10 тысяч детей.

На Южном Урале планируют обработать от клеща более пяти тысяч гектар, включая парки, скверы, пляжи. Жителям садовых участков рекомендуют этим заниматься самостоятельно.

Вчера, 10 апреля, в Магнитогорске приступили к обработке кладбищ. В зависимости от погоды работы будут идти от 10 до 18 дней.