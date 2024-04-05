Если к телу присосался клещ

Когда не поздно сдать насекомое в лабораторию

Теплая весенняя погода располагает к отдыху на природе, однако омрачить его может присосавшийся клещ. Что делать, если вы обнаружили на теле насекомое?

«Присосавшегося клеща нельзя отрывать силой. Насекомое плотно зафиксировано в коже своим ротовым аппаратом, потому его головка, с большей вероятностью, останется в вас, а это чревато серьезной воспалительной реакцией», — говорят медики.

Пораженный участок тела обработайте при помощи салициловой кислоты (спирта) или одеколона. Прочной ниткой завяжите узел, максимально близко к хоботку насекомого. Не спеша тяните то один, то второй конец нити, обеспечивая раскачивание насекомого. Доставайте хоботок медленно, процесс может занять несколько минут, потому не спешите. Пораженное место после этого смажьте йодом.

Удалив живого клеща, его закрывают в стеклянной емкости, в которую помещена влажная марлевая салфетка. Для исследования живое насекомое привозят лаборантам не позднее 48 часов после снятия его с тела. До момента транспортировки банку с клещом ставят в холодильник.