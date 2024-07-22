В Магнитогорске спортсмены проедут 42 километра на велогонке

Для участия нужно подать заявку

В Магнитогорске пройдет велогонка, посвященная 95-летию города. Спортсменам предстоит преодолеть 42 километра. Велосипедистов будут сопровождать медики, сотрудники ГИБДД, автобус и технический транспорт, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Велогонка пройдет в 14-й раз. Маршрут традиционный: старт в Магнитогорске, а финиш — на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». В этом году спортсмены поедут от кинотеатра имени Горького в 9:00. Награждение запланировано на 12:00 на территории горнолыжного комплекса.





Для спортсменов организуют две остановки, где они смогут попить и починить велосипеды в случае необходимости.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Заявки принимают до 24 июля включительно. Обязательным условием является наличие шлема, медицинского допуска и страховки.

Зарегистрированным участникам с 31 июля по 1 августа нужно будет получить стартовый номер по адресу: пр. Карла Маркса, 164/3, с 9:00 до 21:00. Иногородним спортсменам его выдадут в день проведения гонки с 7:30 до 8:30.