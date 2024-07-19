В Магнитогорске открыли двухуровневый фонтан «Стальное сердце Родины»

На церемонию приехали Владимир Якушев, Алексей Текслер и Виктор Рашников

Ко Дню металлурга в Магнитогорске открыли третью очередь проекта «Притяжение». Городской курорт которое лето радует горожан сдачей новых амбициозных объектов. В этом году на территории парка запущен огромный фонтан «Стальное сердце Родины», в котором более 1700 струй, в том числе восемь огненных. Открытие фонтана посетили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.





Идея создания грандиозного парка принадлежит комбинату и лично Виктору Рашникову. Обращаясь к жителям города, Владимир Якушев лишний раз подчеркнул, что связь комбината и города неразрывна.

«Город и комбинат всегда идут рядом. Уже три года подряд мы приезжаем в Магнитогорск, чтобы открыть очередную очередь этого парка. Отрадно, что главное предприятие города — ММК вкладывается в Магнитку, в людей и в развитие социальной инфраструктуры. Я хочу пожелать дальнейшего движения вперед комбинату, дальнейшего процветания городу и счастья его жителям», — сказал полпред президента.

Алексей Текслер выразил личную благодарность Виктору Рашникову и пообещал горожанам, что власти области также будут вкладывать деньги в развитие города.

«Мы планируем построить на территории парка новый многопрофильный медицинский центр. К столетнему юбилею города (сейчас Магнитке — 95) будем строить новый театр Оперы и балета, новые спортивные объекты. Будем заниматься Магнитогорском, потому что город и его жители этого достойны. Парк „Притяжение“ делают с огромной любовью и уважением к труженикам Магнитки. Еще раз низкий поклон инициатору проекта Виктору Филипповичу Рашникову», — сказал со сцены губернатор.









Сам Виктор Филиппович рассказал о планах на ближайшее время. Через год в парке будет запущен крытый парк развлечений для детей, а в декабре 2025 года — термальный комплекс с бассейнами, саунами и хаммамами. Через два года планируют запустить академию хоккея. Через три года сдадут первые дома современного жилого комплекса, на территории парка также откроют отель примерно на 200 мест.

Также в этом году в парке откроется Арт-квартал — здание с креативными пространствами и панорамным рестораном.

Ранее в парке «Притяжении» уже открыли фудмолл, информационный центр, детскую площадку и светомузыкальный фонтан, роллер-парк. Здесь также создано большое озеро, видовой холм, детские и спортивные площадки, веревочный городок, созданы пикниковые зоны.