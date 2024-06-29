Флайборд-шоу, военный оркестр и Shaman: Магнитогорск отмечает юбилей

Горожан поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 29 июня, в Магнитогорске отмечают юбилей города — 95 лет со дня основания. Дождь не стал помехой для празднования — на площади у памятника «Тыл — Фронту» собрались сотни горожан. Поздравить жителей приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Праздновать юбилей начали уже в пятницу. Для жителей выступили хореографические и танцевальные коллективы.

Сегодня празднества продолжаются. На улице периодически моросит дождь, поэтому каждому, кто пришел без зонта, выдавал дождевик.

Для горожан выступили артисты, военный оркестр войск Росгвардии под управлением подполковника Игоря Вараксина.

Кроме того, для жителей подготовили сюрприз, который до последнего держали в секрете. Горожан попросили взглянуть на реку Урал. В этот момент над водоемом стартовало флайборд-шоу.

Жительница Магнитогорска Наталья рассказала, что приходит на День города каждый год. 95-летие не стало исключением.

«Хорошо показали себя оркестры. Пришла и на Shaman’a посмотреть, и на фейерверк. Погода не напугала», — говорит Наталья.

На главной площадке возле реки Урал губернатор Алексей Текслер обратился с приветственным словом к жителям города. Он отметил, что история Магнитогорска — это, прежде всего, история людей. Тех, кто строил город и комбинат, кто ковал меч Победы в годы Великой Отечественной войны и кто строил и развивал город после.

«Магнитогорцы любят свой город и берегут. Не зря в Магнитке появился лозунг „вытянемся в нитку, но не подведем Магнитку“. Это о многом говорит», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что каждый год в городе появляются новые объекты, детские сады, школы, объекты спорта, культуры.

«Мы строим и ремонтируем дороги, обновляем общественный транспорт. В ближайших планах строительство новой многопрофильной больницы», — добавил губернатор.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вспомнил, как пять лет назад благоустроили парк возле памятника у Вечного огня. Тогда он пообещал горожанам отмечать все значимые даты в этом знаковом для жителей месте.

«Посмотрите, как город преобразился город за пять лет. Сегодня Магнитогорск — самый динамично развивающийся из городов на Урале. И этого нельзя не отметить. Конечно, надо сказать, что в этом, прежде всего, участвуют все, кто здесь живет», — обратился к жителям мэр.

Генеральный директор ПАО «Магнитогорск металлургический комбинат» напомнил, что Магнитогорск — это город тружеников и победителей.

«Магнитка ковала оружие Победы. И понятно, почему городу присвоено звание Города трудовой доблести. Магнитогорск — это стальное сердце России», — сказал Павел Шиляев.

После на сцену вышел российский артист Shaman, который исполнил популярные песни.

В воскресенье, 30 июня, в Магнитогорске пройдет финал Всероссийского рок-фестиваля «Арт-Платформа». На сцене выступят 11 коллективов, а хедлайнером станет лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов.

День города плавно перейдет в празднование Дня металлурга. Для жителей подготовили развлекательную программу, которая будет длиться месяц. Речь идет о выступлениях артистов, театральных представлениях, фестивале «Половодье», световом шоу и фейерверке.