Алексей Текслер принял участие в награждении к Дню металлурга в Магнитогорске

По видеосвязи жителей города также поздравил президент РФ Владимир Путин

Рабочая поездка губернатора Челябинской области в Магнитогорск завершилась торжественной церемонией награждения жителей города. Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения государственными и правительственными наградами, которая была приурочена к Дню металлурга.

«Мы знаем, что профессия металлурга испытывает человека на прочность. Коллектив ММК и каждый житель Магнитки эти испытания проходят на отлично. Вы делаете большую важную работу для всей страны, потому что металл — это база для всех отраслей — от стройки до машиностроения. Не зря Магнитку называют легендарной. Так было, так есть и так будет дальше», — заявил Алексей Текслер.

Четыре человека получили ордена «За заслуги перед Отечеством». Это капитан хоккейной команды «Металлург», олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель кубка Гагарина Егор Яковлев и работники ММК: машинист экскаватора Сергей Кузьмин, нагревальщик металла Игорь Овчинников и электросварщик труб Вадим Лапонов. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен машинист электровоза Виталий Авдюшев.





Благодарностью полномочного представителя президента РФ в УрФО поощрены машинист крана Светлана Бабкина и сталевар Александр Арзамасов.

Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» награжден бригадир производства толстолистового проката Валерий Жданов.

Почетным знаком «Заслуженный работник промышленности Челябинской области» награждены Яшкин дверевой Александр Яшкин и аппаратчик химводоочистки Наталья Кузьмина. Почетной грамотой губернатора Челябинской области награждены машинист газодувных машин Виктор Водопьянов и электрик Валерий Машков.

Благодарностью губернатора главный врач санатория «Юбилейный» Елена Жукова.





По видеосвязи с Днем металлурга горожан также поздравил президент Владимир Путин.

«Мы гордимся вашими достижениями и весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет стратегическое значение для России. Я хочу поблагодарить всю вашу команду и вас за то, что вы делаете в социальной сфере. Вы действует в лучших традициях отечественного бизнеса: развиваете города там, где работаете», — обратился к жителям города и лично к председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову Владимир Путин.



На церемонии также присутствовали китайские партнеры ММК. Они привезли музыкальный подарок.