В Магнитогорске спасают больных с тяжелой формой бронхиальной астмы

Жизнь пациентов помогают облегчить препараты генной инженерии

В магнитогорской ГКБ № 3 научились облегчать жизнь пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы. Людям, которые живут на грани жизни и смерти, вводят таргетные препараты, снижающие количество приступов, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Елена одна из тех, чью жизнь изменили иммунобиологические препараты.

«Для контроля астмы я принимала большие дозы гормонов. От них со временем стали болеть суставы, и я поправилась на 40 килограммов. А гормоны при этом не всегда помогали. Во время приступов меня клали в больницу. В стационаре я проводила до четырех месяцев в год»,

— говорит пациентка.

Теперь пару раз в месяц ей вводят подкожно таргетный препарат. Про больницы Елена забыла. И уже смело планирует дальние путешествия, не боясь, что вдали от врачей ей станет плохо.

На таргетную терапию иммунобиологическими препаратами направляют самых тяжелых больных, которым не помогает стандартное лечение. Через какое-то время высокая доза гормонов в их терапии постепенно снижается до полной отмены. Приступы астмы становятся реже, исчезают побочные проявления.