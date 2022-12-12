Елена одна из тех, чью жизнь изменили иммунобиологические препараты.
«Для контроля астмы я принимала большие дозы гормонов. От них со временем стали болеть суставы, и я поправилась на 40 килограммов. А гормоны при этом не всегда помогали. Во время приступов меня клали в больницу. В стационаре я проводила до четырех месяцев в год», — говорит пациентка.
Теперь пару раз в месяц ей вводят подкожно таргетный препарат. Про больницы Елена забыла. И уже смело планирует дальние путешествия, не боясь, что вдали от врачей ей станет плохо.
На таргетную терапию иммунобиологическими препаратами направляют самых тяжелых больных, которым не помогает стандартное лечение. Через какое-то время высокая доза гормонов в их терапии постепенно снижается до полной отмены. Приступы астмы становятся реже, исчезают побочные проявления.
Сейчас в Челябинской области проживает более 50 тысяч человек с диагнозом «бронхиальная астма». Около 5% из них — это люди с тяжелой степенью заболевания, все они получают таргетную терапию.
Также в Челябинске освоили хирургический способ лечения астмы.
Как предупредить развитие бронхиальной астмы, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».