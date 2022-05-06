В Челябинске освоили хирургический способ лечения астмы

Бронхотермопластику применяют при лечении пациентов с тяжелой формой заболевания

В Челябинской областной клинической больнице освоили хирургический способ лечения астмы. Бронхотермопластику хирурги проводят для пациентов, которым контролировать приступы не помогают даже самые сильные препараты. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.

Методика появилась в областной больнице два года назад, сейчас ее активно применяют для лечения пациентов с тяжелой формой астмы. Среди них — челябинка Венера Газимова, которой диагноз поставили в 1997 году.

«Я могла спать только в сидячем положении. Везде ходила с ингаляторами, с небулайзером. У меня была неконтролируемая астма, приступ мог произойти в любой момент. В прошлом году попала на бронхотермопластику. Два этапа уже прошла, в конце мая предстоит третий. Чувствую себя уже намного лучше, чем два года назад. Нет больше одышек, иногда даже забываю ингаляторы», — рассказала Венера Газимова.

Процедура существенно улучшила качество жизни челябинки. Женщина смогла устроиться на работу, помогает родителям в саду. Уже три месяца не принимает гормональные препараты, которые сильно отражаются на здоровье. Говорит, что это огромный плюс, ведь еще два года назад она не могла подняться даже на третий этаж.

Бронхотермопластика выполняется с помощью системы Alair. Ее приобрели в рамках переоснащения эндоскопического отделения.

«Через специальный инструмент, который мы проводим через бронхоскоп, подается радиочастотная энергия. Это воздействие на мышцы стенок бронхиального дерева приводит к тому, что мышцы перестают гиперактивно сокращаться. Просвет бронхов расширяется, пациент лучше дышит», — объяснила заведующая отделением эндоскопии ЧОКБ Елена Олевская.

Процедура выполняется в стационаре под общим наркозом и состоит из трех сеансов. Тщательный отбор пациентов на эту процедуру проводится пульмонологами.

«Процедура показана только тем пациентам, у которых гипертрофия гладкомышечных волокон, то есть очень узкий просвет бронхов. Это не отменяет стандартных методов терапии, они получают медикаментозное лечение, включая генно-инженерные биопрепараты», — добавила заведующая отделением пульмонологии ЧОКБ Наталья Ревель-Муроз.

В Челябинской области бронхиальная астма зарегистрирована у 50 тысяч человек. Менее пяти процентов — с тяжелой формой заболевания.