В Магнитогорске создадут центр космической робототехники

Там установят центр связи с МКС, лабораторию, а также экспозиции с ландшафтом Луны и Марса.

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В Магнитогорске появится уникальный центр космической робототехники. Его создание обсудили в формате ВКС директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков, директор департамента инфраструктурных проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

На базе центра будут созданы экспозиции с имитацией ландшафта Луны и Марса, показаны современные космические модули, организовано пространство для лекций и просмотра материалов о космосе. Кроме того, в центре оборудуют робототехническую лабораторию и центр связи с Международной космической станцией, благодаря которому можно будет в реальном времени увидеть работу космонавтов.

«На данный момент активно идет работа по созданию инфраструктуры центра. Совокупность интерьерных, архитектурных и интерактивных решений, воплощаемых в проекте, позволит реализовать уникальный для России концепт. Аналогов подобного парка в мире нет», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Местом создания центра был выбран Магнитогорск, потому что именно здесь был создан знаменитый робот Федор, работавший на МКС. По предварительной договоренности, в центре будет установлен и спускаемый аппарат «Союза МС-14», на котором Федор отправился на космическую станцию в августе 2019 года.