Проверку теплосетей в Челябинске доверили роботам

Машина будет исследовать трубы изнутри.

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В Челябинске специалисты теплоснабжающей компании впервые доверили проверку тепловых сетей города роботам. Благодаря новой технике, которая будет погружаться внутрь трубы и следовать по участку, можно будет проследить за состоянием теплосети, увидеть повреждения, а также провести замер толщины стенок. Кроме того, с помощью робота можно будет отследить незаконные врезки.

«Ежегодно наша компания инвестирует большие средства в укрепление и поддержание надежности теплоснабжения города. Для того чтобы каждый вложенный рубль был использован максимально эффективно, мы совершенствуем методы нашей работы: применяем только „умные“ технологии и устанавливаем самое современное оборудование. За технологиями будущее. Они помогают исследовать скрытые от глаз человека участки тепловых сетей и сделать это не просто результативно, но и безопасно», — комментирует нововведение технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов.

Всего в 2020 году компания должна проверить 647 метров тепломагистралей. Самое большое расстояние, которое предстоит преодолеть роботу во время проверки — 124 метра, участок сети по Троицкому тракту.