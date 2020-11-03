Техники из Челябинской области взяли 7 призовых мест в крупнейшем робофестивале Европы

Соревнования прошли в онлайн-формате.

Послушать 00:00

Крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире технологических фестивалей «Робофест-2020» прошёл с 26 октября по 1 ноября в онлайн-формате. В нём принимали участие 5 тысяч человек из 65 российских регионов в возрасте от 6 до 26 лет.

«В конкурсе было заявлено 12 направлений технического творчества, начиная от робототехники и заканчивая беспилотными технологиями и андроидными роботами», — сообщили в администрации Челябинска.

Также в соревнованиях участвовали техники из Челябинской области. За шесть дней юные изобретатели смогли представить жюри конкурса свои работы. В результате команда Южного Урала завоевала на фестивале «Робофест-2020» семь призовых мест.

Победителями стали команды из АНО «Инновационная школа робототехники», МБУ ДО «ЦВР "Истоки"», МАОУ «Гимназия № 80 города Челябинска», МБОУ «Гимназия № 1 города Челябинска» и студенты ЮУрГУ.

Отметим, что в дополнительной номинации «За инновационный подход к организации образовательных процессов» жюри отметило команду детского технопарка «Кванториум» из Магнитогорска.

Также по итогам «Робофеста» в общем зачете южноуральские команды поделили третье место с участниками из Краснодарского края.