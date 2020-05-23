Маски и перчатки обязательны: спецоперация «Тоннель» прошла в Златоусте

Сотрудники ГИБДД и полиции проверяли водителей на нарушение режима самоизоляции.

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Минувшей ночью в Златоусте Челябинской области прошла масштабная спецоперация «Тоннель». Сотрудники Госавтоинспекции и полицейские не только выявляли нарушителей ПДД, но и тех, кто должен находиться на самоизоляции. Корреспонденты медиахолдинга ОТВ посмотрели, как работают специалисты, а также выяснили у водителей, нужна ли такая проверка.

Операция проходила в районе дома № 34 по улице Карла Маркса с 21:00 до 9:00 утра. Всего было задействовано 35 человек личного состава, включая сотрудников полиции и ОМОН. Они останавливали сразу по 10-15 автомобилей и проверяли, не нарушает ли кто-то режим самоизоляции, а также ПДД.

«Целью данного мероприятия является выявление водителей транспортных средств, которые нарушают режим самоизоляции и ПДД, а также водителей, находящихся в состоянии опьянения. Работа осуществляется следующим образом: в обозначенный тоннель заезжают автомобили, и по команде сотрудника ГИБДД водители показывают документы. Обязательное условие работы сотрудников ГИБДД — работа в масках и перчатках. Проверка граждан осуществляется через специальные поисковые системы»,— сообщил заместитель начальника ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу Игорь Шумилов.

Но что думают водители? Нужны ли такие мероприятия?

«Конечно, такие проверки нужны. Потому что нужно отлавливать пьяных водителей. Вот недавно авария была, пьяный водитель влетел в другую машину, девочка в реанимацию попала. Благо, вылечилась»,— сказал Сергей Шарыков.

Кроме того, на вопрос корреспондента ОТВ какая ответственность появляется у водителей с получением прав он сообщил, что ответственность появляется за других участников движения, за себя и пассажиров.

А автовладелец Евгений Луценко заявил, что самое главное, когда ты находишься за рулём, — это всегда быть внимательным с пешеходами и включать поворотники.

«С этим у нас большая проблема. Многие водители всё время забывают их включать»,— добавил местный житель.

Отметим, что с 22 мая на основных въездах в Златоуст были выставлены посты ГИБДД, которые также проверяют всех, кто въезжает в город.