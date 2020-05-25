Более 60 нарушителей ПДД попались в «Тоннель» в эти выходные в Челябинске

8 из них находились за рулем под алкоголем.

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В выходные в Челябинске была проведена спецоперация «Тоннель». Сотрудники ГИБДД проверяли водителей на центральных магистралях города, а также на въездах и выездах. Одним из пунктов проверки, помимо соблюдения правил дорожного движения, стало выявление нарушителей режима повышенной готовности. Полицейские проверяли автомобилистов и их пассажиров по базе Роспотребнадзора. Тем не менее, большая часть нарушителей была привлечена именно за нарушение ПДД.

«При проведении мероприятия было выявлено более 60 водителей, нарушивших Правила дорожного движения. Выявлено 8 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, три водителя, не имеющих права управления. Водители были отстранены от управления транспортными средствами, были составлены административные материалы для привлечения к ответственности», — сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

Инспекторы ГИБДД проверили более 2 300 транспортных средств, а по базам Роспотребнадзора сверили порядка 2 700 человек, 16 из которых оказались нарушителями режима ограничений. На них были составлены административные материалы.