«Тоннель» организовали на въезде в Челябинскую область со стороны Екатеринбурга

Областной полк ДПС проверяет прибывающих на нарушение 14-дневного карантина.

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На въезде в Челябинскую область вновь проверяют водителей и пассажиров. В этот раз сотрудники областного полка ДПС проверяли въезжающие машины со стороны города Екатеринбург.

«На въезде в Челябинскую область со стороны города Екатеринбурга, несут службу 26 сотрудников областного полка ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и продолжают проводить профилактические мероприятия с водителями транспортных средств о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Организована проверка водителей автотранспорта, двигающегося со стороны Свердловской области по схеме „Тоннель“», — сообщает врио начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Водителей и пассажиров проверяют по специальным базам на факт нарушения карантинного режима. Те, кто нарушают 14-дневный карантин, будут направлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники ГИБДД добавляют, что данная мера вынужденная, она необходима для ограничения распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области.