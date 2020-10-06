В Магнитогорске сотрудник ГИБДД помог добраться ребенку с приступом в больницу

Мальчику стало плохо, пока он с родителями находился в автомобильной пробке.

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В Магнитогорске сотрудник ГИБДД помог семье с ребенком добраться до больницы, когда у мальчика начался приступ. Пост благодарности от родителей появился в социальных сетях. В нем сказано, что семья забрала ребенка из медицинского учреждения в Челябинске, где ему сделали операцию. На подъезде к Магнитогорску они попали в пробку. В это время состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, было принято решение везти его в больницу. За помощью отец мальчика обратился к сотрудникам ДПС, которые ехали в соседнем ряду.

«Командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску, капитан полиции Иван Тушин незамедлительно принял решение о сопровождении автомобиля, включил проблесковые маячки и спецсигналы. В течение короткого промежутка времени ребенок был доставлен в детскую больницу. По словам медицинских работников, помощь ему необходимо было оказать незамедлительно. Затяжной приступ мог спровоцировать тяжелые последствия, медлить было нельзя», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ребенку оказали необходимую помощь, сейчас он уже находится дома в стабильном состоянии.

«Выражаем огромную благодарность экипажу автомобиля ДПС, оказавшему помощь в сопровождении автомобиля с ребёнком в тяжёлом состоянии с улицы Московской до детской городской больницы. Огромное спасибо вам, вы спасли жизнь нашему мальчику», — написала благодарность в социальных сетях мама мальчика Жанна Вагина.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по региону, капитан Иван Тушин не считает, что сделал что-то особенное. Поскольку он сам растит двоих детей и понимает, что нельзя медлить, если с ребенком произошла беда.