«Необходимо помогать, а не только не нарушать права»: Евгения Майорова рассказала о работе с обращениями южноуральцев

Родители детей с тяжелыми заболеваниями ищут помощи в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

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Евгения Майорова вновь рассказала, как выстраивает работу с обращениями, которые поступают в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Зачастую к омбудсмену приходят родители детей с тяжелыми заболеваниями, которым, в первую очередь, требуется консультация.

Подобная помощь понадобилась и матери ребенка, который не мог поступить в школу из-за отсутствия места в коррекционных классах местных образовательных учреждений.

«В обращении она описывает все свои мытарства, всё, с чем ей пришлось столкнуться. Сложно без эмоций, без сопереживания это читать. Особенно меня зацепили слова в конце обращения: „Я не знаю, кто конкретно нарушает права моего ребёнка. Мне нужна, скорей всего, консультация“. Действительно, можно не нарушить права, можно просто не помочь в трудной ситуации. И мне кажется, самое важное в работе с людьми — понимать эти вещи и разницу между ними. Если работать только с целью не нарушить права, то ни к чему хорошему это не приведёт», — рассказывает Евгения Майорова.

Кроме того, детский омбудсмен отмечает, что иногда вопросы необходимо решать здесь и сейчас. В качестве примера Евгения Майорова рассказала об обращении нескольких матерей из закрытого города. Их дети имеют паллиативный статус, а значит, им необходима помощь специальной службы. Однако паллиативная служба не могла попасть к пациентам из-за отсутствия разрешения на въезд в данный муниципалитет.

«Считаю, что в первую очередь надо по-человечески подходить к рассмотрению обращений, к проблемам людей. Помогать, а не только не нарушать права», — комментирует ситуацию детский омбудсмен.

В данной ситуации Евгения Майорова напрямую связалась с заведующей паллиативной службы и главой закрытого города. Благодаря этому, необходимые документы будут оформлены и доктора смогут посетить пациентов в ближайшее время.