В Магнитогорске скончался доктор, отдавший медицине почти полвека

После тяжёлой болезни ушёл из жизни один из ветеранов городской медицины.

В четверг, 3 декабря, Магнитогорск простится с одним из ветеранов медицинской службы. После тяжелой болезни ушёл из жизни 72-летний заведующий лабораторией ГКБ № 1 имени Дробышева.

Известно, что доктор отдал медицине Магнитогорска почти полвека собственной жизни. По словам коллег, которые трудились с ним в ГКБ № 1 имени Дробышева, заведующий уделял большое внимание подготовке молодых кадров и расширению спектра диагностики инфекционных заболеваний.

Прощание с медиком состоится завтра, 3 декабря, в ритуальном зале больницы № 1. Траурная церемония начнется в 10:30 утра и продлится час.