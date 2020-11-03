Магнитогорские медики получили 10 тысяч костюмов для работы с ковидными больными

Гуманитарную помощь направила компания «НОВАТЭК».

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10 тысяч медицинских костюмов для работы с больными коронавирусом получили врачи Магнитогорска. Средства индивидуальной защиты направила компания «НОВАТЭК»: гуманитарную помощь медикам планируют распределить между четырьмя больницами, занимающимися лечением ковидных пациентов.

Для того чтобы попасть в «красную зону», врачи, помимо костюмов, дополнительно надевают защитные очки, маску, респиратор и двойные перчатки. После смены костюмы обрабатывают специальным средством, чтобы использовать повторно — это официально разрешено инструкцией. Однако через 72 часа одежду все равно необходимо отправить на утилизацию.

«Средства индивидуальной защиты сегодня востребованы, и они быстро расходуются. Мы благодарны компаниям, оказывающим помощь, — это очень важно», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

К решению проблемы возможной нехватки СИЗ компания «НОВАТЭК» подключается уже второй раз. В августе 7 тонн комбинезонов, перчаток, очков, бахил и респираторов получили челябинские больницы.