Медики объяснили смерть двухлетней девочки в ковидной клинике Челябинска

Если ее диагноз подтвердится, малышка будет самой юной жертвой коронавируса в регионе.

В понедельник, 16 ноября, в Челябинской области скончалась самая юная пациентка с коронавирусом. Речь идет о двухлетней девочке, которая лечилась в инфекционном отделении ГКБ № 9. О смерти малышки журналистам рассказала ее мама.

По словам женщины, девочка имела тяжелые сопутствующие заболевания, однако близкие верили, что её можно будет спасти.

Получить официальный комментарий больницы на момент публикации материала не получилось. Однако из собственных источников в ГКБ № 9 стало известно, что умершая девочка была паллиативным пациентом, они жила без сознания — работали лишь мозг и сердце. Из-за основного заболевания — гидроэнцефалии — кроха часто страдала приступами рвоты, из-за чего ее несколько раз в течение года госпитализировали в инфекционное отделение. Во время последней госпитализации у ребенка нашли антитела к коронавирусу, поэтому ее перевели на ковидную базу.

«Девочка умерла не от коронавируса, а от основного заболевания, из-за которого развился отек мозга. Несмотря на результат теста на антитела коронавируса у нее, скорее всего, не было. При экспресс-обследовании на ковид положительный результат экспресс-теста, вероятно, был обусловлен перекрестной реакцией организма», — рассказали сайту «Первый областной» в ГКБ № 9.

Шестого ноября в Челябинске ушел из жизни самый возрастной пациент с коронавирусом — ветеран двух войн Михаил Резепин. Человеку-легенде было 105 лет.