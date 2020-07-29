Для хоккеистов, тренеров и персонала «Трактора» установили дезинфицирующий тоннель

Это также сделали еще два клуба КХЛ.

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Хоккейный клуб «Трактор» серьезно озабочен здоровьем своих хоккеистов, тренерского штаба и персонала команды. Поэтому именно для такого ограниченного количества человек по рекомендациям КХЛ был установлен специальный дезинфицирующий тоннель.

Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе «Трактора», опыт установки данной дезинфицирующей кабины был взят у другого клуба Лиги.

«Производителем тоннелей является нижегородская компания. Первым клубом, который такой тоннель поставил, был „Торпедо“. Наш медицинский штаб пообщался с коллегами, и было решено установить такой же тоннель. Он находится недалеко от раздевалок. Туда имеют доступ лишь хоккеисты, тренерский штаб и персонал команды — ограниченное число человек», — рассказали в пресс-службе «черно-белых».

Отмечается, что по рекомендациям Континентальной хоккейной лиги каждый клуб должен иметь и соблюдать «чистую зону». Пока предполагается, что этот тоннель будет использоваться лишь спортсменами, тренерами и персоналом, но в челябинском клубе ждут новых рекомендаций и установок от КХЛ. В «Тракторе» заверили, что в клубе готовы их выполнить.

Напомним, что ближайший контрольный матч «Трактора» против «Югры» из Ханты-Мансийска, который состоится 30 июля в 16:00, пройдет при отсутствии зрителей и болельщиков.

«Учитывая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, игра пройдет без зрителей, но болельщики обеих команд смогут посмотреть встречу онлайн на клубном ютуб-канале», — сообщали ранее в «Тракторе».

А вот по поводу посещения Кубка губернатора Челябинской области, розыгрыш которого начнется с 23 августа, пока ничего не известно. В пресс-службе «черно-белых» отмечают, что все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, ведь ситуация может меняться с каждым днем.