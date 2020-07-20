Аттракционы в Челябинске будут дезинфицировать

Такое поручение дала мэр города Наталья Котова.

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В парках Челябинска заработали детские аттракционы. Это стало возможным после того, как губернатор Алексей Текслер объявил о снятии ряда ограничений. И на части каруселей дети уже смогли прокатиться в минувшие выходные.

Только вот работать аттракционы должны, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Этот вопрос на контроль поставила и глава города Наталья Котова. Она дала указания своим подчиненным об обработке дезинфицирующими растворами общественных пространств.

«Сейчас открываются аттракционы. Там после каждого запуска аттракционов нужно все обрабатывать. И только после этого запускать следующую группу детей. Важно обрабатывать все там, где они руками держатся, и чтобы это все видели родители. Меры безопасности все должны быть соблюдены», — заявила Наталья Котова.

Отметим, что в Челябинской области все еще действует режим повышенной готовности и масочный режим. В местах большого скопления людей и общественных пространствах важно носить маску. Также нужно не забывать о социальной дистанции и регулярном мытье рук.