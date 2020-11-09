Водители маршруток № 86 устроили забастовку в Челябинске

Бастующие недовольны условиями труда.

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Некоторые челябинцы сегодня, 9 ноября, утром с трудом смогли уехать на работу. Причиной стала забастовка водителей маршрутных такси № 86 Мехколонна — посёлок Шершни — Мехколонна. Они недовольны своими условиями труда, которые значительно отличаются от условий конкурентов.

«Водители недовольны высокой стоимостью путёвок — мы их оплачиваем каждый день, чтобы выйти на маршрут. На других маршрутах цена путёвок снизилась, а на № 86 нет. Её стоимость составляет 1 500 рублей в день — и это высокая стоимость, она была такой до пандемии. Её снижали лишь во время летних каникул, но с сентября снова подняли», — рассказал корреспонденту «Первого областного» один из водителей Сергей.

Также Сергей рассказал, что у маршрута № 86 появился конкурент — автобус № 2, который проходит по той же схеме, что значительно перетягивает пассажиропоток.

«У нас появился конкурент, пассажиропоток не увеличился, как это было до пандемии. Теперь водителям приходится с раннего утра до позднего вечера ездить, чтобы хоть что-то заработать. При этом на сон остаётся не более 5 часов в сутки», — добавил Сергей.

Отмечается, что на забастовку ушли водители, кому непосредственно принадлежат машины. Всего же, по отметкам Сергея, из 80 машин маршрута № 86 могут работать сейчас лишь 10—12. Именно столько машин принадлежат непосредственно компании-перевозчику.

«Большинство машин наши. Но есть те, кто берёт машину в аренду у собственников. Собственники тоже присутствуют здесь, так как они недовольны, что водители не зарабатывают и не могут сдать план аренды полноценно», — подчёркивает водитель Сергей.

К слову, Сергей добавил, что руководство пока никак не реагирует на забастовку. А водители будут её продолжать, пока не будет достигнута договорённость.

Только что же делать челябинцам, которые пользовались маршрутом № 86, чтобы добраться до необходимой точки города? Начальник управления транспорта администрации города Челябинска Максим Кичеев рассказал «Первому областному», что для решения этой проблемы на маршрут № 2 было выведено два дополнительных автобуса.

«Сегодня в управление транспорта начали звонить уже пассажиры. Нами были предприняты меры. Сейчас разбираемся с директором компании, обслуживающей маршрут № 86. Интервал составил в районе 30 минут. Мы подготовили претензию руководству предприятия, дальше будем разбираться», — поделился Максим Кичеев.

Отметим, что нам не удалось связаться непосредственно с компанией-перевозчиком для комментария.