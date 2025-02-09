В Магнитогорске проснулись клещи в начале февраля

От их укусов уже пострадало несколько собак

Из-за аномального тепла в Магнитогорске в начале февраля уже проснулись клещи, сообщили в пресс-службе городской больницы № 2. Первыми жертвами насекомых стали собаки, однако стать ими могут и люди, предупреждают медики.

«Сейчас риск укуса клеща особенно высок, потому что температура воздуха держится около нуля и выше. Важно серьезно относиться к этому, поскольку укусы клещей приводят к серьезным последствиям»,— сказала инфекционист горбольницы Татьяна Логинова.

Клещи являются переносчиками энцефалита и боррелиоза — опасных инфекций. Первая поражает центральную и нервную системы и даже может привести к летальному исходу. Защититься от инфекций помогут прививки.

Если клещ все-таки укусил, необходимо сразу же обращаться в травмпункт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что из-за теплой зимы клещи могут проснуться раньше, чем обычно.

В начале рекордно теплого февраля в Челябинской области также проснулись гусеницы и бабочки. Мы выяснили, не опасно ли это для насекомых.