Опасно ли раннее пробуждение гусениц и бабочек в Челябинской области

﻿С повышением температуры воздуха южноуральцы стали замечать на улице насекомых

Мух, гусениц, бабочек, божьих коровок встречают на улице в начале февраля жители Челябинской области. Связь с теплой погодой очевидна. Но как это скажется на насекомых, не повредят ли им следующие за оттепелями заморозки? Об этом рассказал журналисту ИА «Первое областное» профессор ЧелГУ, доктор биологических наук Борис Красуцкий.

«Появление насекомых при положительных температурах — это обычное явление. Даже если снег лежит и нет очевидных признаков весны. Определенные положительные температуры способствуют их выходу из состояния анабиоза», — поясняет Борис Викторович.

С понижением температуры насекомые вновь ушли в состояние покоя. Так они будут дожидаться теплых дней.

«Это те виды, которые у нас зимуют и благополучно могут пережить экстремальные зимние условия. Ну и как только становится тепло, они начинают активность», — отмечает профессор.

На вопрос, не сократится ли численность вредителей в связи с перепадами температур, Борис Викторович также ответил. Он не согласился с таким определением.

«Среди множества насекомых, которые вот так пробуждаются, я бы не назвал даже десятка вредителей. Это обычные наши виды, это бабочки, некоторые двукрылые, могут быть клопы-солдатики, иногда божьи коровки, всякие жучки. Вредителей я бы не отметил в этой группе», — говорит Борис Красуцкий.

Таким образом, при оттепелях мы еще не раз увидим проснувшихся насекомых, которые при похолодании снова впадут в диапаузу и окончательно вернутся к активной жизни уже с наступлением весны.