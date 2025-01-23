Клещи в Челябинской области могут проснуться раньше обычного

С таким предупреждением выступил Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора не исключают ранней активности клещей, которые переносят инфекции, опасные для человека. Ведомство сообщило об этом сегодня, 23 января, в собственном телеграм-канале.

Обычно сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Но, к примеру, в 2014 году, когда плюсовые температуры установились уже с 12 февраля, клещи начали нападать на людей на месяц раньше — в середине марта.

«Такое может повториться и в этом году. Но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — замечают в Роспотребнадзоре.

С приходом тепла россиян просят соблюдать меры предосторожности на природе, в лесу или парке: носить закрытую одежду и использовать репелленты.