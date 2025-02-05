В Челябинской области начали просыпаться насекомые в начале февраля

Все из-за рекордного тепла

На календаре 5 февраля, а жители Челябинской области уже увидели на улице гусениц, бабочек, мух… Из-за рекордного теплого начала последнего зимнего месяца насекомые, видимо, решили, что уже пришла весна, и вылезли погреться на солнышке. Их запечатлели читатели изданий медиахолдинга «Первый областной».

Жительница Агаповского района Любовь Халякина на днях увидела гусеницу. Сказать, что женщина удивилась, — ничего не сказать.

«3 февраля… Это как-то даже не по-уральски», — поделилась местная жительница с газетой «Звезда».





Некоторые мухи тоже решили, что уже весна, а значит, пора вставать.

«Я вчера белье вешала на улице и увидела муху. Большая такая сидела и не понимала, что происходит и где она», — смеется жительница Агаповского района Мария Морозова.

А жительница Уйского района Наталья Мишина прямо на снегу увидела яркую бабочку.





Рекордно теплое начало февраля ранее нам подтвердили синоптики. В этом году температура поднялась до плюс 3,8 градуса, и это абсолютный максимум на начало третьего зимнего месяца за всю историю наблюдений.

Теперь же погоду в регионе определяет антициклон, температура воздуха снизилась. Но бояться, что проснувшиеся насекомые погибнут, не стоит. Как сообщают ученые, зимой они прячутся в теплых местах и в случае резкого похолодания вернутся туда, чтобы «дозимовать».