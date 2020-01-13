В Магнитогорске пропала 16-летняя девушка

Подростка ищут второй день.

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16-летняя Екатерина Повелица пропала вблизи Магнитогорска. Вечером 11 января она вышла из дома, который находится в поселке Красная Башкирия, и до сих пор не вернулась. Её поисками сейчас занимаются полицейские и волонтёры.

Приметы Екатерины: рост около 172 сантиметров, среднего телосложения, чёрные волосы с синими прядями, стрижка «каре». Была одета в синюю ветровку, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всем, кто видел пропавшую девушку или знает информацию о её местонахождении, нужно немедленно обратиться по телефонам 8-908-053-31-26 (Мария), 8-951-474-44-96 (Анастасия) или в любой отдел полиции по номеру 102.