Современные аппараты компьютерной томографии появятся в Магнитогорске

Сейчас в городе функционирует четыре таких устройства.

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Ещё два аппарата компьютерной томографии появятся в Магнитогорске. Уникальное оборудование позволит провести процедуру детям от года и людям с весом более двухсот килограммов.



Похожий томограф сейчас есть в распоряжении медико-санитарной части Магнитогорска. Аппарат нового поколения поступил в больницу в мае. Врачи отмечают, главное его преимущество — изображения высокой чёткости, на которых можно разглядеть чёткие контуры воспаления.

«Основной недостаток — но это любой компьютерный томограф, — это лучевая нагрузка. Не бывает рентгена и КТ без лучевой нагрузки. Поэтому все КТ-обследования проводятся по медицинским показаниям», — добавила врач-рентгенолог центральной медико-санитарной части Наталья Короткова.

Два таких же аппарата поступят в Магнитогорск в ближайшее время. Сейчас, чтобы снизить нагрузку и исключить очереди, врачи распределяют потоки и вводят талонную систему.

«Существует определенное распределение по времени для выполнения этих исследований внутри города, по поликлиникам, которые прикреплены к стационарам нашего города. Скорая помощь знает, в какое время и куда нужно транспортировать пациента для выполнения КТ»,— заявил главный врач центральной медико-санитарной части Максим Домашенко.

Добавим, сейчас в городе металлургов работает четыре компьютерных томографа. Обследование можно пройти в горбольницах № 1, 2 и 3, а также в частном медицинском центре. Врачи подчёркивают, что компьютерная томография назначается только по медицинским показаниям.