В Магнитогорске продолжают строительство бульвара до улицы Труда

Ход работ проинспектировал мэр города Сергей Бердников.

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В Магнитогорске продолжают строительство бульвара до улицы Труда. Эту территорию выбрали сами магнитогорцы в рамках рейтингового голосования. Масштаб проекта действительно впечатляет.

Как рассказал мэр города Сергей Бердников, все результаты предыдущего участка были учтены. И он надеется, что новый участок будет отличаться от предыдущего и в лучшую сторону.

«Мы видим, что здесь много людей, в особенности, детей, которые катаются на велосипедах или других приспособлениях. Поэтому здесь будет памп-трек. Надеемся, что это будет весело, зрелищно, очень здорово и наверняка востребовано людьми. Планируем еще создать некую территорию для активного отдыха. Также будет территория для детей, которая позволит широко реализовать возможность занятия с ними», — заявил Сергей Бердников.

Помимо этого, мэр Магнитогорска отметил, что короткий летний период не дает сделать большое количество задуманного. Но в данный момент работа кипит в полную силу, ведь жаркая погода дала много преимуществ для строительства.