Купальный сезон открыли в Магнитогорске

Для отдыхающих подготовлены два оборудованных пляжа.

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Хоть жаркая погода пришла на Южный Урал еще в конце мая, лишь с 16 июня в Магнитогорске официально открыли купальный сезон. И местная администрация приготовила для отдыха своих жителей два муниципальных пляжа.

Это пляж «Северный», возле парка Ветеранов и пляж «Центральный» — за монументом «Тыл — Фронту».

«Муниципальные пляжи обработали от клещей, почистили дно и подвели питьевую воду», — сообщает мэрия Магнитогорска.

Отметим, что на муниципальных пляжах всегда дежурят медики и спасатели. А для тех, кто любит не просто плавать и загорать — оборудованы площадки для волейбола и совместных спортивных игр. Также напрокат можно взять зонтики и шезлонги.

Напомним, во избежание опасной для жизни ситуации, важно соблюдать правила безопасности на воде и купать только на оборудованных пляжах.