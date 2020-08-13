До конца августа все работы на новом пешеходном бульваре Магнитогорска будут завершены

Мэр города Сергей Бердников осмотрел ход ремонта.

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В Магнитогорске достраивается новая пешеходная зона, которая будет по истине замечательным «местом притяжения» горожан. Бульвар, находящийся в центре города, сейчас ремонтируется. В настоящее время проводится косметический ремонт.

Ход работ сегодня, 13 августа, проверил мэр города Сергей Бердников. Правда во время обхода территории глава Магнитогорска заметил небольшую оплошность подрядчика. На территории была организована смарт-площадка, особенность которой в интересной подсветке: разноцветные огни разной формы выбиваются прямо изнутри. Только не успели открыть бульвар — эта площадка уже успела «просесть». Поэтому Сергей Бердников поручил переделать эту работу. До конца августа работы на бульваре должны быть закончены.

«Все подготовительные работы под монтаж изделий готовы. Также готовы и площадки, проведена к ним электроэнергия. Сегодня еще мы обговорили вопросы видеонаблюдения и вай-фая — они в высокой степени готовности. И с сегодняшнего дня начинается монтаж всех малых форм: скамеек, качелей, и просто вещей, которые будут радовать глаз», — заявил Сергей Бердников.

Будет на бульваре и еще одно нововведение — памп-трек. Эта площадка будет небольшой по размеру. Здесь она создается для того, чтобы детям с близлежащих окрестностей было интересно проводить время. А «большой» аналог возводится в парке у Вечного огня.

Также Сергей Бердников обратил внимание на то, что контроль за качеством работ должен осуществляться постоянно и неукоснительно.