Больницы, дороги, детсады и школы будут проектировать одновременно с новыми домами

Алексей Текслер вновь озвучил требование о комплексной застройке в Челябинской Области.

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Застройка в Челябинской области должна быть комплексной, то есть помимо строительства домов должна включать развитие всей инфраструктуры. Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что одних квадратных метров недостаточно для проживания, поэтому необходимо создавать комфортные условия для жителей. Губернатор попросил акцентировать на этом внимание Минстроя области, глав муниципалитетов и застройщиков



«Всю застройку в регионе необходимо сделать комплексной — возводить не только дома, но и закладывать достаточные площади дорог, необходимую социальную инфраструктуру — школы, детсады, больницы, спортивные объекты. Сейчас, во многих микрорайонах Челябинска и других городов, нам приходится буквально исправлять ошибки прошлого и опережающими темпами выделять финансирование на эти цели. Эта работа должна быть планомерной. Стройте так, чтобы у нас — на Южном Урале — было комфортно, уютно, безопасно»,— заявил Алексей Текслер.

Этот, как и многие другие вопросы развития Челябинской области Алексей Текслер озвучил во время озвучил во время послания к областному Заксобранию. Оно было посвящено успехам Южного Урала в прошедшем году и планам развития на будущий. Полную версию послания губернатора к депутатам можно посмотреть на сайте «Первый областной» в текстовом и видео-форматах.