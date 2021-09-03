В Магнитогорске продолжается строительство парка «Южный»

Глава города Сергей Бердников проверил ход работ

В Магнитогорске продолжается благоустройство парка «Южный». Глава города Сергей Бердников, на контроле которого находится строительство общественного пространства, проверил ход работ, сообщили накануне, 2 сентября, в пресс-службе городской мэрии.

На сегодняшний день в парке уже заасфальтировано так называемое солнышко — круглая площадка, от которой отходят лучи-дорожки. В скором времени его обрамят пирамидальными тополями. В теплое время года на площадке будут размещаться пункт проката и сцена для проведения праздников, а зимой там установят большую новогоднюю елку. Также подрядчик заасфальтировал велосипедные и пешеходные дорожки, сделал парковочные места и смонтировал опоры освещения.

«Также в этом году здесь запланирована осенняя посадка. При этом отметим, что в последние годы в ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий максимально сохраняются существующие зеленые насаждения»,— сообщили в администрации Магнитогорска.

В ближайшее время в парке установят лавочки, урны и малые архитектурные формы.

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников отмечал, что подрядчик будет работать не только согласно плану, но и учитывать пожелания горожан. Однако ручей, протекающий по территории общественного пространства, в любом случае оставят и засадят деревьями, и в ближайшие несколько лет у местных жителей появится своеобразный зеленый оазис.

Напомним, работы начались 1 марта 2021 года. Срок окончания благоустройства — 30 сентября 2021 года.