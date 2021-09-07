Компания Олега Лакницкого купила бывший университетский комплекс в Магнитогорске

Имущество выставляли на торги несколько раз, в последний — за 251,7 млн рублей

Компания «ДОМ.РФ», являющаяся агентом по распоряжению федеральной собственностью, нашла покупателя для имущественного комплекса бывшего Магнитогорского государственного университета на улице Сталеваров, 17 (МаГУ, в 2013 году присоединен к МГТУ им. Г. И. Носова). Победителем аукциона стало ООО «Магавтоцентр», предложившее 175,5 млн рублей, указано в протоколе. Компания принадлежит застройщику Олегу Лакницкому (ГК «Трест Магнитострой»).

«Магавтоцентр» получит в собственность три земельных участка общей площадью 6,17 га и девять зданий (учебные корпуса, мастерские, склады, гаражи, общежитие) общей площадью 35,1 тыс. кв. м. К этой территории прилегает студенческий сквер, а в 500 метрах находится набережная реки Урал.

«Мы планируем выполнить реконструкцию общежитий и корпусов. Строить новые здания там мы пока не планируем. Документы находятся на утверждении. Пока понимания по концепции нет. Там могут разместиться апартаменты, или здания могут использоваться для общественно-деловых функций. Экономику просчитываем. Какая-то конкретика будет в начале октября. Тогда же и будет информация о сумме инвестиций», — рассказал ИА «Первое областное» заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетингу ГК «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Бывший комплекс МаГУ находится между главными транспортными артериями города — проспектами Ленина и Карла Маркса и на равном удалении от мостов «Казачья переправа» и «Южный переход», соединяющих правый и левый берега Магнитогорска. В шаговой доступности есть Музей военной техники и Краеведческий музей, арена «Металлург» и Дворец спорта им. Ромазана. Вокруг располагается жилой район с детскими садами, школами, супермаркетами и остановками общественного транспорта.