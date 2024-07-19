В Магнитогорске появятся 50‑метровый бассейн и музыкальный театр

Губернатор и глава города рассказали о ближайших планах развития города металлургов

Осенью в Магнитогорске по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера начнется строительство плавательного 50-метрового бассейна, об этом глава региона рассказал журналистам в ходе визита в город металлургов.

«Такому большому городу не хватает воды. Мы исправляем этот момент», — отметил Алексей Текслер.

Как добавил мэр Магнитогорска Сергей Бердников, это будет большой ФОК в 149-м микрорайоне, проектом там предусмотрены также спортивные залы и, соответственно, возможность тренироваться.

Сегодня губернатору показали главные пусковые объекты последних лет: реконструируемую городскую свалку, модернизированные очистные на правом берегу, театр кукол «Буратино».

«Ознакомили губернатора с ходом ремонтных и строительных работ, потому что Алексей Леонидович живо этим интересуется, причем в процессе всего строительства, и жестко контролирует, чтобы все объекты были запущены в срок», — отметил Сергей Бердников.

Он добавил, что Магнитка преображается на глазах.

«Общественный транспорт полностью поменяли, в этом году еще докупим шесть трамваев, автобусный парк мы возрождаем и развиваем. Заканчиваем огромную школу в 147-м микрорайоне и начали строительство новой на Димитрова, запустили два садика в прошлом году, в этом — заложили еще два. Запустили один из старейших парков города — парк Ветеранов и пляж „Северный“ рядом, тоже очень знаковый объект для наших жителей. Парк „Притяжение“ и вовсе теперь известен на всю страну», — перечислил мэр.

Губернатор отметил, что город каждый год изменяется к лучшему.

«Обсудили с главой все наши ключевые планы на этот сезон. Прежде всего, по дорогам — у нас на этот год рекордные более 700 тысяч квадратных метров в городе. Это очень большой объем, в разы превышает средние, которые были в городе, выходим на поселки, что очень важно, продолжаем работу по благоустройству — в этом году будет завершен сквер Металлургов, сейчас там идут активные работы», — перечислил Алексей Текслер.

В эти дни Магнитогорск отмечает свое 95-летие. Но власти уже думают, как будут отмечать вековой юбилей.

«К столетнему юбилею мы должны городу подарить музыкальный театр. Это будет достойный подарок. Сегодня уже приступили к проектированию», — рассказал Сергей Бердников.

А на вопрос, не рано ли они об этом задумались, отвечает:

«Пять лет, ребята, пролетят как один день! Я вспоминаю, как мы пять лет назад обсуждали совсем другие уровни и планы. Сегодня мы сделали больше, чем планировали тогда. И теперь я уверен: с такой командой и такой поддержкой у нас все получится».