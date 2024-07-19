Алексей Текслер рекомендовал увеличить количество самосвалов на работах по рекультивации магнитогорской свалки

Губернатор призвал соблюдать сроки работ

На работах по рекультивации магнитогорской левобережной свалки нужно увеличить количество техники. С такой рекомендацией обратился к подрядчику губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В пятницу, 19 июля, глава региона ознакомился с ходом работ и напомнил о важности объекта.

«Проект важнейший для Магнитогорска. Свалка выбрасывала в год до 17 тысяч тонн загрязняющих веществ — это как небольшой заводик, а может, даже и большой! Плюс постоянные пожары в летнее время добавляли. Поэтому объект крайне важный, востребованный. Он даст существенную долю снижения выбросов в рамках планов и задач, которые у нас стоят по Магнитогорску. Обязательства нужно соблюдать», — заявил губернатор.





Как рассказал советник гендиректора, начальник управления производственной деятельности АО «Русатом Гринвей» Александр Толмачев, работа на свалке идет круглосуточно.

«В дневную смену задействованы девять экскаваторов, шесть бульдозеров, 12 самосвалов, один каток, трактора, 43 человека. В ночь выводят шесть экскаваторов, три бульдозера, 10—12 самосвалов», — отчитался Толмачев.





Сейчас идет устройство защитного экрана — он метровый, состоит из нескольких слоев. В конце июля — начале августа ожидается поступление установок по утилизации биогаза, в сентябре — установки по очистке сварочного фильтрата.

Для устройства защитного экрана используется больше 346 тысяч кубометров инертных материалов и более 1,2 миллиона квадратных метров биосинтетических материалов. Сначала укладываются слои синтетики, нетканый материал, РД, дальше — 30 сантиметров щебеночного основания, затем опять укладывается «нетканка» с геомембраной, которая предотвращает выход загрязняющих веществ с тела свалки в атмосферу и попадание осадков внутрь тела свалки. Следом укладывается 50 сантиметров супеси и, наконец, 20 сантиметров плодородно-растительного слоя с засевом травы. В итоге на месте свалки появится компактный зеленый холм.





В ноябре работы, по словам Толмачева, будут завершены.

Магнитогорская городская левобережная свалка эксплуатировалась с 1957 по 2022 год. Свалка занимает земельный участок площадью 59,77 гектаров. Общий объем накопленных отходов — 5,117 миллиона кубометров.

В рамках национального проекта «Экология» был сформирован федеральный проект «Чистый воздух», целью которого является реализация Комплексных планов мероприятий по кардинальному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных центрах, в том числе и в Магнитогорске.

К 2025 году рекультивация позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу от существующей свалки на 16,77 тысячи тонн.

Подробно о ходе рекультивации мы писали ранее.