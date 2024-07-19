Алексей Текслер поручил открыть театр кукол «Буратино» в Магнитогорске 1 сентября

В театре завершается капремонт

Театр куклы и актера «Буратино» в Магнитогорске должен быть открыт к 1 сентября. Такое поручение дал глава региона Алексей Текслер в ходе визита в учреждение, где в эти дни завершается капремонт.

«Дата все-таки особенная, важно успеть», — сказал глава региона.

Напомним, работы начались здесь в апреле 2023 года. В здании полностью заменены все инженерные системы: отопление, водопровод и канализация, электроснабжение, вентиляция, оконные конструкции, системы пожаротушения. В итоге здание театра после реконструкции будет максимально энергоэффективным. Полностью обновлены гримерные, цеха и другие подсобные помещения театра. Лестницы отделаны индийским, подоконники — местным гранитом.

Самые масштабные преобразования — в зрительном зале: пол подняли, свет и звук обновили, установили экраны, акустику спроектировал доцент ГИТИСа.

Изменился и внешний вид театра. Фасад был утеплен и отделан декоративной штукатуркой, покрашен в кирпично-бежевые тона, совсем скоро его украсит большой фигурный золотой ключ — символ сказки «Буратино», в честь которой назван театр. В театре созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

В зале появится новый занавес — это единственный момент, в котором отступили от истории: занавес нарисовали художники мастерской Немировича-Данченко, и он несет сразу несколько смыслов: здесь и книга — символ образования, и ключик — символ сказки, в честь которой назван театр, и образы двух городов — сказочного и самого города металлургов.

«Это отличная идея, и это же может стать великолепной традицией», — оценил задумку глава региона.

Он напомнил, что театр любят несколько поколений Магнитогорска.

«Мы последовательно занимается объектами культуры: театром драмы имени Пушкина, художественной школой, рядом других объектов. Обсудили ход их реконструкции с главой», — сказал Алексей Текслер.

Также сегодня глава региона оценил ход рекультивации городской свалки Магнитогорска и реконструкцию очистных сооружений на правом берегу города.